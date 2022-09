Audiência Crioula do Poder Judiciario de Alegrete neste ano foi no CTG Honório Lemes

Entre os festejos da Semana Farroupilha em Alegrete foi realizada na tarde de desta terça-feira, 12 a segunda Audiência Crioula na cidade.

Em um cenário típico e com os participantes pilchados, a Audiência Crioula do Poder Judiciário- Vara Criminal ocorreu no CTG Honório Lemes do Caverá.

O Juiz Rafael Echevarria Borba foi quem presidiu as audiências, que também contou com a presença do Prefeito Municipal Márcio Amaral, OAB e entidades tradicionalistas.

A audiência Crioula é uma homenagem do Poder Judiciário às comemorações da Semana Farroupilha. Na audiência, é escolhido um processo real em que as partes e testemunhas comparecem ao ato para que sejam ouvidas para ser proferida a sentença do processo. A diferença é que a sentença é lida em versos da tradição gaúcha e os presentes participam pilchados.

O Presidente da Câmara Municipal de Alegrete Anilton Oliveira, e os vereadores Jaime Duarte, Bispo Enio Bastos, Cléo Trindade e Eder Fioravante estiveram presentes.

A audiência está inserida na Programação dos Festejos Farroupilha 2022, na qual este movimento teve inicio em 2003, sendo que esta é a segunda no Município, a primeira audiência foi realizada no CTG Aconchego dos Caranchos em 2021.