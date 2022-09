Chapa 1, vence eleições da Urcamp em disputa acirrada

Após muitas polêmicas na última semana, o resultado da eleição para a Reitoria do Centro Universitário da Região da Campanha – Urcamp e do Conselho Diretor da Fundação Áttila Taborda (FAT) foi oficialmente promulgado e lavrado em ata no começo da noite da última segunda-feira (5).

A Chapa 1, que tinha como candidatos os professores Antônio Evanhoé Sobrinho e Guilherme Cassão Bragança Marques, foi declarada oficialmente a vencedora do pleito.

Eles venceram a Chapa 2, que era representada pela atual Reitora, Lia Quintana e Derli Siqueira. A eleição aconteceu em 1º de setembro nos cinco campi da instituição (Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel e Santana do Livramento).

A Chapa 1 obteve ampla maioria de votos com os alunos, mas o peso de votos de professores e funcionários, como é maior, acabou fazendo com que a eleição tivesse um “empate técnico” que foi definido no dia 5.

A posse dos novos dirigentes deve ocorrer no dia 12 de dezembro. Na apuração, a Chapa 1 totalizou 1.071 votos, vencendo no segmento alunos (857), e obtendo a preferência de 109 funcionários e 105 professores. Já a Chapa 2 totalizou 488 votos, vencendo nos segmentos de funcionários (188) e professores (108), e obtendo a preferência de 192 estudantes. Entre os votos em branco, foram 9 de discentes, 3 e técnicos-administrativos e 1 de docentes. Já entre os nulos, foram dois de discentes e dois de docentes.

Vale lembrar que, na eleição para reitoria, o voto de docentes tem peso maior (7), seguido por funcionários (2) e alunos (1). Por isso, o cálculo percentual definitivo leva em consideração estes valores. Desse modo, a Chapa 1 alcançou 49,3793501% e a Chapa 2 49,3446540%.

A demora do resultado chegou a motivar um abaixo-assinado pelos estudantes para que a Comissão Eleitoral reconhecesse o mesmo, com cerca de 1700 assinaturas até esta segunda-feira (5).

Quem são os eleitos

Antônio Evanhoé tem 43 anos e concorreu pela primeira vez à reitoria. Atualmente, é coordenador do curso de Educação Física, graduação na qual está inserido no corpo docente desde 2010. Por formação, é graduado como professor de Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas (2002), Mestre em Desporto para Crianças e Jovens pela Universidade de Portugal (2008) e Doutor em Educação Física pela UFPel (2019).

Guilherme Cassão tem 32 anos e é coordenador dos Cursos de Farmácia e Biomedicina. É Bacharel em Farmácia (Currículo Generalista) pela Urcamp (2013), Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2016) e Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2020), ambos pela UFPel. Entre 2019 e 2020 foi editor da Revista Científica da Saúde Professor, onde faz parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Farmácia e Biomedicina. É membro do grupo técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica do Conselho Regional de Farmàcia do Rio Grande do Sul.

Fonte: Marcelo Ribeiro Foto: Sinpro-RS