Aos 29 anos, morre o alegretense Jorge Luis Oliveira Acosta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da sobrinha, Vithória Guma de Oliveira, ele teve uma parada cardiorrespiratória, nesta madrugada e chegou a ser socorrido pelo Samu. Levado à UPA, porém, não resistiu.

A história do bar vem de mais de duas décadas, iniciou com a avó nos anos 2000, na Avenida República Riograndense, na sequência, passou para seu pai e atualmente o ponto de origem está alugado para outras pessoas, sendo que ele trabalhava no bairro Nova Brasília.

Leia Mais: Alegretense desgarrada afirma; o aconchego desta terra é único

“Meu tio era uma pessoa incrível que nunca fez mal a ninguém, exceto para ele mesmo. Infelizmente, desde muito cedo foi para o caminho das drogas e isso o destruiu. Um homem que era trabalhador, contudo, perdeu muita coisa e a vida em razão do vício”- destacou.

Jorginho há cerca de um ano teve a perda de um caminhonete que incendiou, na estrada da Encruzilhada. Neste período ele estava trabalhando com um cunhado, em uma oficina. Depois, abriu o bar Acosta no bairro Nova Brasília.

Leia mais: Miguel Trindade: o segurança de várias gerações de Alegrete

“Minha vó, mãe dele, travou uma luta durante anos, devido a essa dependência do meu tio, porém, não obteve sucesso. Somente a família que passa por isso é capaz de compreender.”- acrescentou.

O alegretense deixa mãe Neuza Maria Alves de Oliveira, pai Luís Osório Acosta, irmãs Cíntia Guma de Oliveira, Flaviele Oliveira e dois filhos – Amanda de 5 anos e Murilo de 3 anos.

Leia mais: Mulher é violentamente agredida com golpes de facão; o acusado estava espiando a enteada tomar banho

As últimas homenagens a Jorge Luis Oliveira Acosta, estão acontecendo por meio da Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 18h, desta quinta-feira(19), no Cemitério da Encruzilhada.