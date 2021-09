APAE Alegrete comemora 55 anos neste 4 de setembro

Neste dia 04, a APAE comemora 55 anos de fundação e trabalho aqui em Alegrete. Mesmo na pandemia, a entidade nunca deixou de atender. A equipe continua com trabalho híbrido, realizando acolhida de novos encaminhamentos.

-Agradecemos às famílias que nos dão oportunidade de trabalhar com os seus filhos e, muito mais do que “fazer algo por eles”, fazemos para nós .Crescemos profissionalmente, compartilhamos alegrias e dificuldades, salientou a professora Cristiana Nunes da Costa.

A trajetória da APAE de Alegrete reflete a determinação de seus colaboradores, voluntários e apoiadores para que os serviços essenciais e necessários continuem beneficiando centenas de atendidos.

De caráter público, sua história lá no início se deu por iniciativa de um grupo de pais que tinham filhos com deficiência. O intuito era oferecer condições adequadas para o desenvolvimento dessas crianças e proporcionar a inclusão delas na sociedade.

Desde então, o propósito sempre foi oferecer um lugar onde as pessoas com deficiência recebessem todo o tipo de assistência e estímulos. O tempo passou, e a entidade segue cumprindo com a missão de articular e garantir ações de defesa e direitos das Pessoas com Deficiência, prezando por oferecer um serviço de excelência e manter-se como referência.

A APAE tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com amor e dedicação, com pessoas que apresentem alguma deficiência, porém muito especiais como seres humanos.