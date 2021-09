Banco de Alimentos promove Sábado Solidário e confirma apoiadores

O Projeto que já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações gaúchas para concretizar ações efetivas em benefício às famílias carentes. Atualmente no Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos distribui 250 mil toneladas de alimento, atendendo cerca de 22 mil famílias mensalmente.

Agora a 3ª Capital Farroupilha aderiu ao projeto que já está em pleno andamento, inclusive beneficiando mais de 25 famílias nesses primeiros dias de ação em Alegrete.

Neste sábado (4), a Promoção: Banco de Alimentos de Alegrete entra em ação com a atividade Sábado Solidário, que consiste na arrecadação de alimentos. A ação é em parceria com o Consulado do Inter.

A campanha vai abranger dois supermercados entre às 8hs e 17hs. Para os consumidores que se deslocarem para suas compras no Nacional Mercado (Rua General Sampaio, 850) ou Peruzzo da Barros Cassal, 1747, podem contribuir com o Banco de Alimentos.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete iniciou em 25 de janeiro de 2021, em reunião no Centro Empresarial de Alegrete e já conta com apoio de diversas instituições parceiras . Interessados em participar, colaborar ou obter maiores informações ligue 999566385.

A mais nova parceria do Banco de Alimentos é a Clínica Ergomed, onde o Dr.Décio Sampaio Peres, após reunião com um dos idealizadores do projeto em Alegrete Adão Roberto se somou ao rol de apoiadores do projeto em Alegrete. Na oportunidade o profissional médico destacou a seriedade e qualificação do projeto, que já conhece a estrutura e a relevância do projeto em Porto Alegre e colocou-se como parceiro do Banco de Alimentos de Alegrete para somar nesta importante iniciativa de combate a fome.

Clínica vai apoiar o projeto

Apoiam o Banco de Alimentos de Alegrete as seguintes instituições: Consulado do Internacional, Lions Club Ibirapuitã, 6º RCB, Associação dos Arrozeiros de Alegrete, CAAL, Lions Club Alegrete, UNIPAMPA, Centro Empresarial de Alegrete, Rotary Club Alegrete Sul, Rotary Club Alegrete Norte Centro, Grupo Escoteiro Honório Lemes, 4ª Região Tradicionalista, 10º Blog, Lojas Quero Quero e Lojas Grazziotin, ERGOMED, Rádio Nativa e Portal Alegrete Tudo.