APAE é homenageada pela Câmara no dia nacional dedicado às entidades apaeanas

A sessão, presidida pela vereadora Firmina Soares, foi marcada por depoimentos que ressaltaram a luta permanente da APAE pela inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

Promover a Inclusão





Fundada em 1966, a APAE Alegrete mantém a Escola Especial “Paul Harris”, atendendo 137 pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla e Transtorno do Espectro Autista. Atualmente em seu quadro funcional há 26 colaboradores. A instituição oferece educação infantil especializada nos níveis de Estimulação Precoce e Pré-escola ensino fundamental especializado, oficinas pedagógicas e grupos de convivência. A sua missão é de promover a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e Transtorno do Espectro Autista, investindo no seu desenvolvimento global, para isso, conta com o apoio de uma equipe interdisciplinar que oferece atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional especializado.

APAE Alegrete, 55 Anos de Inclusão e Respeito Aos Direitos das Pessoas com Deficiências

Certificado de Reconhecimento





A Câmara procedeu a entrega de certificados à equipe que faz o dia a dia da APAE, recebendo o reconhecimento 30 pessoas entre, diretores, professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, atendentes de telemarketing, pedagogos, secretaria escolar, assistente social, secretaria escolar, auxiliar administrativa, de marceneiro auxiliares, cozinheira, motorista, serviços gerais.

Foram exibidos vídeos com a saudação do presidente das APAES do Rio Grande do Sul, Afonso Tochetto e um institucional mostrando o que é a APAE e depoimentos que emocionaram a todos.



A bancada Progressista, proponente, abriu os pronunciamentos da sessão. O vereador Glênio Bolsson foi o primeiro a se manifestar e o fez referindo-se às histórias de vida que, como profissional da medicina, acompanha no dia a dia. Bolsson disse que a noite era de alegria, de homenagem à APAE e não deixou de citar a luta de sua bancada para proporcionar à APAE o Centro de Autismo, através de emenda impositiva que considera um marco para Alegrete com esta visão em favor da inclusão porque sabe da qualidade dos serviços prestados por esta instituição. Foi aplaudido quando se referiu a este esforço que vai possibilitar recursos para a APAE.

Vereador Luciano : agora, o protagonsimo





O líder da bancada, vereador Luciano Belmonte, em sua fala, lembrou da data dedicada às APAES e que a Casa tinha a obrigação desse reconhecimento pelo trabalho que a APAE realiza. Reportou-se também sobre a causa abraçada pela bancada de construção do Centro Especializado de Atendimento ao Autista, com recursos na ordem de R$ 528 mil através de emenda impositiva. O vereador Belmonte chegou a dizer que agora se sentia vereador de verdade quando os edis passam a ter essa ferramenta que são as emendas impositivas. FinalIzou desejando vida longa à APAE e a merecida homenagem a todos os que trabalham na instituição.





Vereador Bispo Ênio: trabalho de amor



Vereador Bispo Ênio Bastos narrou a história de um familiar que era autista, estudou na APAE de Uruguaiana tendo extraordinária evolução e conseguiu até emprego.. Foi um exemplo de inclusão e deve ao trabalho dessa instituição. Parabenizou a todos por este trabalho de amor que realizam e disse de sua felicidade com essa emenda impositiva que é um sonho para vocês e isso muito satisfaz a nossa alma, concluiu.





Vereador Itamar: atitudes fazem a diferença





Vereador Itamar Rodriguez, em sua participação, disse que não são palavras mas sim atitudes que fazem a diferença. Referiu-se à emenda impositiva que garante pelo menos 50 por cento de um projeto que contempla esse sonho da APAE e ampliá-lo de forma qualificada. Lembrou de um tempo em que as pessoas com alguma deficiência eram escondidas em casa, as famílias tinham vergonha. E a APAE, com um trabalho sistemático e intencional, tornou essa realidade diferente. Hoje, portadores de deficiência mostram suas conquistas e troféus em rede de TV. A homenagem é para a APAE, por sua luta e trabalho, encerrou.





Vereador João Monteiro: a luta é de todos





O vereador João Monteiro falou em gratidão por esse momento. Vale a pena estar na política, enfatizou. A APAE, disse, é a instituição ocupando espaços que talvez o poder público não consiga ocupar. Mas observou não confundir voluntariado com ausência de políticas públicas. Precisamos melhorar muito e o papel que cumpre a APAE é muito importante. O vereador ainda ressaltou que a inclusão não é para nicho eleitoral. “Reconhecer o trabalho dessa instituição é repensar no nosso trabalho enquanto fiscalizadores das políticas públicas. A luta é de todos e tem tudo para dar certo”, acentuou.





Vereador Leivas;: um bonito trabalho de inclusão







A bancada do MDB se pronunciou através do líder vereador João Leivas e do vereador Cléo Trindade, líder do governo. Leivas destacou que a data marca a luta pela inclusão pela qual todos estão imbuídos. Relatou o vereador que a APAE começou com o trabalho de dona Ema Silveira Ribeiro, há 55 anos que conseguiu o primeiro convênio com a Prefeitura para funcionários e professores quando Airton Amaral era o secretário de Educação, bem como a doação do terreno. João Leivas fez questão de dizer que se referia a esta época com muito carinho pois lá estava dona Marli Leivas, sua mãe, que foi a segunda diretora. Alí começu um bonito trabalho de inclusão. Parabenizou a bancada Progressista que conseguiu implementar recursos para políticas públicas de inclusão de todos.





Vereador Cléo: política com união de todos







O vereador Cléo Trindade também destacou a ação dos progressistas, mas observou que é a Casa, como um todo, pois com a união de todos é que se faz políticas públicas. É assim que trabalhamos nesta Casa, frizou. Quando se fala em inclusão, tem que se incluir todos. Aos colaboradores da APAE disse do exemplo de políticas públicas, de usuários, da família, por isso parabenizava a todos.





Vereador Eder: mais empatia







A bancada do PDT marcou sua participação com os pronunciamentos do vereador líder Eder Fioravante e da vereadora Dileusa Alves. Depois de uma pequena reflexão, o vereador disse que estava trocando a palavra bandeira por empatia, a capacidade de uma pessoa se identificar com outra. Referiu-se a uma família que tem uma criança com deficiência e Transtorno de Espectro Autista, indagando do que ela precisa e como se colocar no lugar dela ? Citou uma história de uma situação que vivenciou quando prestava o serviço militar e que para ele foi exemplo de inclusão. E afirmou que o preconceito está na sociedade. A felicidade que queremos está em pequenos momentos de nossa vida, com os amigos. A empatia não é levantar uma bandeira, mas trazer a felicidade para essas pessoas. E esse lugar se chama APAE, encerrou.





Vereadora Dileusa: Emendas valeram a pena







A vereadora Dileusa Alves disse que a missão é árdua quando tem de se falar de uma entidade que realiza esse trabalho pelas crianças, adolescentes, pais e a família toda. Agradeceu o apoio do vereador Luciano e de todos, reiterando que as emendas valeram a pena sim. Como esta ajuda que vai possibilitar à APAE a realização de um sonho, ela só foi possível através do entendimento dos pares da Casa e muito comprometimento. Desabafou afirmando que não é curral eleitoral – podem chamar do que quiserem – , mas que isso é a possibilidade de realização de um sonho e isso não tem preço, quando se consegue transformar a vida das pessoas.





Ana Cristina: APAE não é lugar segregador







Em nome da APAE, a diretora da Escola Especial Paul Harris, Ana Cristina da Costa Nunes deu o recado aos vereadores: o sonho de políticas públicas foi o que vocês fizeram. Em nome dos pais, familiares, só uma palavra: gratidão. A APAE é sonho sonhado há 55 anos, é uma escola de ser feliz, lugar que acolhe os diferentes e feita de muitas mãos, de políticas, de recursos e emendas, com seriedade. A APAE é referência com 203 assistidos. Não é lugar segregador, destacou Ana Cristina.

Diretor Marcos: nunca na zona de conforto





O diretor da APAE, Marcos Valdemar Ruffo Goulart também usou as palavras gratidão e reconhecimento ao se referir à bancada dos Progressistas , não escondendo sua emoção. Nominou dirigentes que ombrearam na caminhada da APAE e disse do orgulho da entidade estar sendo homenageada pela Câmara Municipal. Comentou sobre a surpresa do presidente da APAE-RS, Afonso Tochetto ao saber que a entidade estava sendo homenageada pelo Legislativo alegretense. Disse do trabalho voluntário que realiza e o compromisso da equipe de dar o melhor para as pessoas que procuram a APAE. É o que a filantropia voluntária tem a dar. Disse não imaginar a cidade sem a instituição. A APAE tem 200 alunos inseridos, alguns já acima dos 60 anos e a sua preocupação é para onde essas pessoas irão ao envelhecerem mais e a APAE não poder atendê-las. A APAE presta seus serviços gratuitamente e fez questão de dizer que nunca o grupo permaneceu na zona de conforto, mas sempre procurando , mesmo na dificuldade, oferecer o melhor.





Vice-prefeito Jesse: menos política, mais ação





Em nome da Administração municipal, o vice-prefeito Jesse Trindade Santos também cumprimentou a APAE. Em suas colocações, disse que os recursos disponibilizados através de emenda são de impostos da comunidade. E afirmou que o poder público não tem todas as respostas, mas que todos precisam se somar na busca de soluções. E sugeriu que se deixe a política de lado e se resolvam as questões. Respondeu sobre a falta de neuro na cidade, colocando que é preciso tornar Alegrete mais atrativo para algumas especialidades. Parabenizou a Casa pela homenagem.

Presidente Firmina: acolhimento







A presidente Firmina Soares encerrou a sessão solene, sem antes dar um depoimento sobre inclusão, citando um exemplo em sua família. É uma caminhada e só os que estão passando por isso podem entender que as famílias precisam de acolhimento. Disse que a APAE está de parabéns pelo trabalho que faz. A ajuda de cada um faz a diferença. Por isso, a APAE de Alegrete é exemplo. Vida longa, desejou.