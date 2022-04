Apae realiza 1ª Caminhada pela Conscientização do Autismo em Alegrete

Professores municipais fazem paralisação na segunda- feira, dia 4

Participaram pais, familiares e professores, com o objetivo de divulgar informações sobre o Trastorno do Espectro Autista (TEA), sensibilizar as pessoas e reivindicar os direitos das pessoas com autismo. Uma das grandes lutas é por um médico neuropediatra.

A caminhada, promovida pela APAE, começou por volta das 9h30 com saída, em frente ao Banrisul e contornou a Praça Getúlio Vargas, retornando para o calçadão.

A presidente do GAPAA, Grupo de Pais e Amigos de Autistas de Alegrete, Ana Brasil, não participou por problemas de saúde, porém, destacou como mãe e Presidente do GAPAA, o desejo de que todos os dias sejam dias de conscientizar, respeitar e que os autistas tenham seus direitos garantidos, assim como, as famílias recebam o suporte necessário dos órgãos federais, Estaduais e Municipais. “É importante, que não romantizem tanto essa luta diária que na realidade é dura pra muitas famílias”-destacou.

Na próxima semana, ainda a definir o dia, terá uma audiência pública na Câmera de Vereadores, para que o tema médico neuropediatra seja debatido.

Segundo o DSM-V, o TEA é diagnosticado quando houver três déficits na comunicação social e pelo menos dois no comportamento repetitivo e restrito. O diagnóstico só pode ser feito em crianças a partir dos três anos de idade.

O diagnóstico do autismo é clínico, baseia-se nos sinais e sintomas, levando em conta os critérios estabelecidos pelo DSM-V ( Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria) e pelo CID 10 e 11 (Classificação Internacional de Doenças da OMS), o comprometimento e o histórico do paciente.

A campanha 2022 para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo têm a frase da Fátima de Kwant, brasileira radicada na Holanda. “Lugar de autista é em todo lugar. ” Fátima é mãe de autista e escritora.

Está sendo usada a hasthtag #autismoemtodolugar

Que remete a inclusão de pessoas autistas em todos os âmbitos, todos os aspectos, em todo lugar.