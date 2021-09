Aparelho de mamografia está estragado e Santa Casa não encontra peça de reposição

O aparelho, dentro da Santa Casa, está com problemas e a direção está correndo atrás para consertá-lo.

O provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, informa que o aparelho é da Siemens-Healtthineers e os responsáveis já vieram de São Paulo e indentificaram o problema.

aparelho de mamografia da Santa Casa

Cavalgada carregada de telurismo marcou o 20 de setembro em Alegrete

A Provedoria do Hospital já entrou em contato com várias empresas para tentar conseguir a peça e está no aguardo da primeira que sinalizar para fazer a manutenção do aparelho de mamografia. – Sabemos da grande necessidade desse aparelho para quem precisa do exame, mas dependemos da peça para poder colocá-lo em atividade novamente e aguardamos que, em breve, tenhamos uma resposta positiva, diz o provedor.

Este aparelho também é para pessoas que fazem exame pelo SUS em Alegrete.