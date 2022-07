Apenado, com tornozeleira eletrônica, é preso com pistola, espingarda e mais de 100 munições em Alegrete

Share on Email

No final da manhã desta sexta-feira(29), uma guarnição da Brigada Militar prendeu, em flagrante, um detento com tornozeleira eletrônica.

Segundo relato dos policiais, por volta das 11h, durante averiguação de uma denuncia no bairro Nova Brasília, foi efetuado contato em uma residência onde foi informado que, no local, havia um indivíduo com tornozeleira eletrônica.

Sendo assim, foi feito contato com o homem, de 30 anos, que foi identificado. Na casa, onde ele estava, os policiais se depararam com uma pistola calibre 9mm e uma espingarda calibre 12, além disso, havia 57 munições da calibre 9mm, 34 munições de calibre 12 e 31 munições de calibre 38.

Diante dos fatos, o detento foi apresentado na DPPA onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.