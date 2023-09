Mecânico Carlos Beulk, falecido recentemente em Caxias, foi homenageado em Alegrete

Cinzas de alegretense retornaram à terra natal após batalha contra o câncer.

No último dia 10 de setembro, em Caxias do Sul, faleceu o alegretense Carlos Roberto Beulk, conhecido como “Nana”. Residindo em Farroupilha há mais de uma década, Nana travou uma corajosa luta contra o câncer de pulmão, diagnosticado apenas um mês antes de seu falecimento. Sua determinação e incansável busca por dias melhores tocaram não apenas sua família, mas também todos aqueles que acompanharam sua batalha.

Carlos Roberto, um mecânico nascido em Alegrete, agora descansa em paz e, nas primeiras horas da manhã de sábado, ao nascer do sol, metade de suas cinzas foi espalhada nos campos de sua terra natal, enquanto a outra metade repousa no ossário do cemitério municipal, juntamente com os restos de seu pai, Manoel, e irmão Gilberto Beulk.

Neste domingo(17), na igreja matriz de Alegrete, será realizada a missa de sétimo dia em sua memória. A esposa, filhas, netos, mãe, irmãos, sobrinhas e demais familiares desejam expressar sua profunda gratidão por todas as manifestações de carinho e apoio que receberam durante este período de perda e dor..

Nana será lembrado não apenas como um mecânico talentoso, mas também como um apaixonado gaiteiro que nutria um amor inabalável pelo Alegrete e pelas tradições gaúchas que tornam essa região tão especial. Seu legado perdurará nas boas lembranças e no amor que ele compartilhou com todos ao seu redor. Agora, ele descansa em paz, galopando campo afora, na terra que sempre considerou seu verdadeiro lar.