Após naufrágio, homem morre vítima do ciclone Yakecan no RS

Se ganhar força, Yakecan pode causar estragos semelhantes aos do furacão Catarina de 2004.

Meteorologistas que acompanham a evolução do ciclone Yakecan que chega ao Sul do país temem que os ventos, a princípio com direção voltada para o alto-mar, cheguem à costa e provoquem o estrago causado pelo furacão Catarina, em 2004.

O fenômeno tratado como uma tempestade subtropical pode, ainda hoje, se tornar uma tempestade tropical com ventos ainda mais fortes. Embora não seja provável, a tempestade pode se converter em furacão. O Yakecan deve ter ventos com velocidade entre 80Km/h e 110km/h. O furacão Catarina registrou rajadas de 180Km/h, deixando 27,5 mil desalojados e 11 mortos. Na época, os prejuízos foram estimados em R$ 1 bilhão e 14 municípios decretaram estado de calamidade pública.

Turistas aproveitam primeira neve do ano em São Joaquim (SC)

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, obteve os primeiros registros de neve na manhã desta terça-feira, com pequenos flocos caindo do céu. Ao longo o dia, a neve se intensificou e chamou a atenção de turistas, que escalaram as montanhas para sentir na pele a primeira neve de 2022 na região. A previsão de neve continua em São Joaquim e nas cidades mais altas da Serra Catarinense.

Ciclone Yakecan faz vítimas no RS e no Uruguai

Um barco com três tripulantes naufragou na noite desta segunda-feira (16), no Lago Guaíba, em Porto Alegre, após colidir com pedras, e causou a morte de um homem de 51 anos. Ademar Silveira da Silva ficou desaparecido durante toda a madrugada e teve seu corpo encontrado na manhã desta terça-feira pelo corpo de bombeiros, na Fazenda Arroio Grande, na Zona Sul da capital.

Outros dois tripulantes, Volmir Crestani Frazão, de 53 anos, e Lindomar da Silva, de 55, conseguiram se salvar nadando até a margem do Rio. O barco, que já foi localizado, estava inteiro mas com algumas escoriações.

No Uruguai, um homem de 24 anos morreu na tarde da segunda-feira depois que uma palmeira caiu no telhado de sua casa em decorrência do vento forte. O Sul e o Leste do país foram colocados em alerta laranja devido à ventos de até 130 km/h.

Força-tarefa vai distribuir cobertores e colchões em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre está realizando agora uma reunião de emergência para discutir os possíveis estragos do ciclone subtropical que chega ao Sul do país. A partir da tarde e da noite de hoje, a previsão é de ventos fortes, chuva, geada e neve. O prefeito Sebastião Melo mobilizou equipes para adotar medidas preventivas de assistência à população, com distribuição de cobertores, colchões e travesseiros e disponibilização de vagas em abrigos e albergues para a população de rua. Uma força-tarefa foi criada para atuar durante a passagem da tempestade pelo Sul do país.

Tempestade subtropical Yakecan

A tempestade subtropical que avança sobre a região Sul do país foi nomeada de “Yakecan”, que significa “o som do céu” em tupi-guarani. A nomenclatura foi oficialmente estabelecida por meio de Aviso Especial, publicado no site do Centro de Hidrografia da Marinha. A instituição é responsável por fazer atualizações diárias sobre o fenômeno natural e os impactos para a população e navegadores.

