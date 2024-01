Após recesso forense, Defensoria Pública retoma atendimentos presenciais

Share on Email

A partir de hoje, o horário geral da instituição será de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 19h, exceto na UCAA (unidade central de atendimento e ajuizamento), que funciona das 08h às 17h30. No município a defensoria pública está localizada na rua Visconde de Tamandaré, 271.

Durante o recesso, que teve vigência entre os dias 20 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, a instituição realizou atendimentos em regime de plantão, para casos de urgência, ou seja, aqueles em que não é possível aguardar o retorno das atividades normais sob pena de risco de vida ou perecimento de direito.

No total, foram realizados 2.891 atendimentos, sendo 1.489 urgências. As demandas que mais surgiram no período foram pedidos de medicamentos, casos de violência doméstica, pedidos de internação compulsória, e busca e apreensão de crianças e prisões em flagrante.

A instituição reforça que, nas sextas-feiras, nos meses de janeiro e fevereiro, o atendimento presencial é das 8h às 15h.