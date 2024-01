Frutas de verão não escapam dos efeitos do El Niño

A venda da tradicional melancia gaúcha na beira das ruas, está custando mais, pois o cultivo não escapou dos problemas climáticos que afetaram tudo que nasce da terra.

A plantação da melancia começou tarde no Estado, em razão das chuvas intensas. Houve uma redução de 20% na área plantada, desta fruta e do melão, ambas da família das cucurbitáceas. Em Alegrete, foi notória a suba dos preço nos mais diversos estabelecimentos do Município.

No início do ano passado, o quilo era vendido a R$ 2,15 para os comerciantes, que revendem posteriormente a um valor mais alto. Nesta semana, segundo relato de alguns comerciantes, o preço do quilo da melancia tradicional chega a R$ 4,27 em Alegrete.

A empresa responsável pelo fornecimento de dados lembra que no ano passado foram colhidas 145 mil toneladas de melancia no Rio Grande do Sul e 8,5 mil toneladas de melão, conforme o último Informativo Conjuntural da Emater de 2023, divulgado no dia 28 de dezembro