Bombeiros orientam escolas de samba a apresentar PPCI de eventos

Das agremiações que estão abertas, três não apresentaram o PPCI para eventos, conforme informação dos Bombeiros. A Corporação ressalta que essas entidades devem elaborar o plano, providenciar os equipamentos de segurança e apresentar a documentação aos Bombeiros. Elas foram orientadas a não realizar eventos em suas quadras até a apresentação do PPCI, informou o setor responsável dos Bombeiros.

Após a visita e fiscalização em quatro escolas de samba da cidade, três receberam a solicitação para elaborar os planos de prevenção e combate a incêndio e apresentar a documentação à Corporação de Bombeiros. As entidades são: Pôr do Sol, Mica e Nós os Ritmistas. A Escola Unidos dos Canudos, conforme os Bombeiros, está com a documentação em dia, e a Imperatriz da Praça Nova não abriu sua sede.

O presidente da Nós Os Ritmistas, Rafael Faraco, afirmou que possui alvará válido, tem o plano de prevenção a incêndio pronto e já providenciou o Plano de eventos, encaminhando a renovação. Wado Mendonça, da MICA, informa que o PPCI da escola está pronto, e o engenheiro está finalizando os últimos detalhes para apresentar aos Bombeiros.

A reportagem está à disposição da Acadêmico do Pôr do Sol para esclarecimentos.

O documento deve apresentar vários itens que buscam proporcionar segurança ao local e às pessoas em caso de sinistros. Alguns dos principais pontos a serem observados em um PPCI são: saídas suficientes para retirada de pessoal em caso de incêndio; equipamentos em quantidade e em perfeito estado de funcionamento para combater o fogo em seu início; e pessoas treinadas no uso dos equipamentos.