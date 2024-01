Morte precoce de Aline Paz consterna familiares e amigos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A notícia consternou familiares, amigos e colegas de trabalho na Casa de Carne Santo Antônio, onde Aline exercia seu trabalho no açougue, sendo reconhecida pela sua dedicação e comprometimento. O empresário Silvio Gediel ressaltou a importância da colaboradora: “Ela era uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho, sempre desempenhando suas funções com zelo e responsabilidade.”

Hilux da Argentina capota em trevo de Alegrete

Nas redes sociais, diversas mensagens de carinho e solidariedade foram compartilhadas, refletindo o impacto que Aline causou na vida daqueles que a conheciam. Colegas de trabalho, amigos e familiares expressaram sentimentos de pesar.

A alegretense deixa pais, irmãos e sobrinhos. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Funerária Paraíso.