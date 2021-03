Procon de Alegrete orienta colaboradores de empresas no combate a contaminação do coronavírus

Compartilhe















A Secretaria de Desenvolvimento e Econômico e Turismo, através do Procon inovou e está realizando um trabalho educativo e de orientação.

O mês de março, está sendo de homenagem ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado no último dia 15. Os técnicos do Procon estão visitando diversas obras do setor de construção civil em Alegrete, com o apoio das empresas do setor.

O objetivo das visitas é para transmitir orientações aos funcionários sobre uso de máscaras, a utilização de álcool em gel e evitar aglomerações nos intervalos, entre outras formas de prevenção da contaminação pelo Covid-19 no ambiente de trabalho.

Entre os motivos que justificam as visitas é que os funcionários dessas empresas residem em diversos locais da cidade e com isso precisam redobrar os cuidados, pois sem as medidas adequadas de prevenção podem propiciar a disseminação do vírus, caso algum venha a se contaminar.

“Esse trabalho educativo é importante, pois é preciso reforçar sempre que as medidas de prevenção devem ser adotadas continuamente, em todos os locais”, destacou o diretor do Procon Alegrete, Gefferson Maidana Cambraia.

De acordo com o diretor do Procon, as visitas serão estendidas as oficinas mecânicas e empresas com grande número de funcionários.

Júlio Cesar Santos Fonte e Foto: DpCom/PMA