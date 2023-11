Saúde lança calendário digital de vacinação

A ferramenta, disponível para download, permite pesquisar todas as doses atualmente disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de oferecer informações sobre doenças preveníveis, público-alvo, faixa etária e, dentro de cada público, os imunizantes recomendados.

O objetivo da pasta é ampliar as coberturas vacinais em todo o país, priorizando a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em Alegrete, a secretaria de saúde será incorporada a nova tecnologia, que visa alertar e deixar em dia o ciclo de vacinação dos cidadãos do município.

No site do calendário digital de vacinação, também é possível encontrar painéis de monitoramento da vacinação contra a covid-19 e contra a influenza, além de um vacinômetro, com números atualizados da vacinação no Brasil.

A partir de 2024, a dose contra a covid-19 passará a fazer parte do PNI. A recomendação do ministério é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença: idosos; imunocomprometidos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com comorbidades.

O gabinete da secretaria de saúde de Alegrete reforçou que a medida vem para somar ainda mais com o processo de imunização da população. Com esse novo advento será mais fácil ter o controle do ciclo de vacinação e dos seus possíveis atrasos que possam ocorrer. O calendário começará entra em vigor no começo de 2024.