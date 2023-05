Após três jogos pela 1ª divisão no sábado, citadino retorna nesta terça com quatro jogos

A noite do último sábado (29), registrou três bons jogos no campeonato citadino de futsal. Todas partidas foram válidas pela elite do futsal alegretense. O Real venceu o Eliseo’s em um jogo equilibrado com vitória de 4 a 3 para sociedade esportiva.

Quem venceu bem na rodada da Série A, foi o Deportivo La Portera, fez 6 a 3 no Center Fhotos. No último jogo de sábado, o União y FNP ganhou de 7 a 5 do Cidade Alta.

Atletas do Center Fhotos e Deportivo mostraram cordialidade em confronto pela Série A

União y FNP registrou boa vitória pela elite do futsal

Nesta terça ocorrem quatro confrontos, sendo dois pela B e mais dois pela terceirona. A comissão de disciplina deve julgar nesta semana a confusão registrada em um jogo válido pela Série C.

Confira os jogos de hoje, que tem ingressos no valor de R$ 5,00 (Cinco Reais), na Arena Esporte & Lazer:

Fotos: Roger Severo