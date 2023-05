Sem transporte, alunos de alguns Polos Educacionais estão sem aula nesta terça-feira

Na noite de segunda-feira(1º), o PAT recebeu a denúncia de uma mãe de que seus filhos não terão transporte escolar para a escola, neste dia 2 e/ ou por tempo indeterminado, devido à contestação de um valor que a empresa de Transporte Nogueira estaria realizando à Prefeitura de Alegrete. Essa situação gerou preocupação para toda a comunidade. De acordo com a mãe, essa não é a primeira vez que isso acontece do assentamento ficar sem aula por causa deste tipo de problema.

O problema foi com a empresa Nogueira ( que tem os dois contratos para transporte escolar em Alegrete), inclusive estendo a terceirizada para fazer o transporte escolar aos Polos Educacionais de Alegrete. Isso ocorreu devido a problemas de aditivos nos dois contratos. Cerca de 800 alunos ficaram sem aula, neste dia 2 de maio, conforme setor de transporte da Prefeitura.

Alunos do polo do Durasnal (com logística da Prefeittura), Jacaraí estão com aulas normais, porque se utilizam do transporte próprio da Prefeitura- os Caminhos da Escola. Já os alunos das escolas Barros Casal e Alda Crespo, que moram na Vila de Passo Novo, estão tendo aulas neste dia 2. As escolas estaduais como a Arthur Hormainn e Santa Inês fizeram um planejamento estragético para não perder o dia letivo e estariam ministrando aulas on line. Os alunos, do Caverá que fazem Ensino Médio, também, vieram para às suas escolas na área urbana, assim como alunos da Encruzilhada, isto conforme setor de trasnporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura

“Infelizmente, este ano, as crianças do Assentamento Novo Alegrete ficaram quase 15 dias no início das aulas sem transporte, depois disso, um mês sem aula porque o contrato não havia sido assinado e agora, novamente, estão sem poder ir à escola Barros Cassal por causa da falta de pagamento, conforme nota da escola. Essa mesma medida, seria adotada em Pólos que a empresa realiza o trabalho.

O Secretário de Educação, Rui Medeiros, destacou que não procede a informação de que a empresa está parando em razão de falta de pagamento. Ponderou que não há pendências, mas uma posição equivocada da empresa Nogueira em relação a alguns aditivos contratuais de alterações de linha. Esses aditivos foram entregues à empresa na última sexta-feira, razão pela qual não há motivo algum para a não circulação do transporte escolar. Caso isso se confirme, as medidas cabíveis serão adotadas.

“A escola Barros Cassal é da rede estadual e utiliza o transporte do município por meio de um convênio do Estado com o município, por esse motivo, já conversei com representantes da coordenadoria do Estado e expliquei a situação” – citou.

Para concluir, o Secretário ressaltou que, se a empresa não executar o serviço neste dia 2, o que seria um equívoco por parte dela, será avaliado e adotado o que compete. É importante destacar que alguns polos usam apenas o transporte escolar do município.

O PAT contatou o empresário João Nogueira, responsável pelo transporte, entretanto, não obteve retorno até o momento.