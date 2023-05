Tipagens de sangue fundamentais para emergências estão em nível crítico no Hemocentro

Share on Email

Ela pode salvar a vida de pessoas que sofrem com doenças graves, acidentes ou que precisam de transfusões de sangue para sobreviver. No entanto, muitas vezes, as pessoas não se conscientizam da importância dessa ação e deixam de doar sangue regularmente.

Atualmente, o Hemocentro Regional de Alegrete enfrenta um momento crítico em relação aos estoques de sangue. A falta de doações tem afetado principalmente as tipagens O positivo e O negativo, que são fundamentais para garantir o atendimento a pacientes em situações de emergência. É relevante citar que todas as tipagens são bem-vindas e podem fazer a diferença na vida de alguém.

O Hemocentro de Alegrete é regional e atende sete municípios da região, por isso, a doação de sangue é essencial para suprir a demanda de transfusões sanguíneas. Além disso, acrescenta-se que a doação de sangue é um processo seguro e simples, que não causa danos à saúde do doador.

A frequência máxima de doação é de quatro vezes ao ano para os homens e três vezes ao ano para as mulheres, respeitando um intervalo mínimo entre as doações. Portanto, se você tem interesse em ajudar e fazer a diferença na vida de outras pessoas, pode se tornar um doador voluntário.

O Hemocentro de Alegrete está aberto para receber doações de sangue de segunda a sábado, das 7h às 13h, exceto às quartas-feiras. Seja solidário e faça a sua parte, doe sangue e ajude a salvar vidas.

A doação é permitida entre pessoas de 16 a 69 anos. Para os menores de 18 anos é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. No dia, é imprescindível levar documento de identidade com foto.