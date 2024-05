Carreta carregada de soja tomba na RSC-377 em São Francisco de Assis

A carreta envolvida no acidente, uma Scania carregada de grãos de soja, tombou enquanto trafegava no sentido São Francisco de Assis/Manoel Viana. Segundo relato do condutor ao Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete, ele perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de buracos na pista, ocasionando o acidente.

O acidente resultou apenas em danos materiais, e não houve feridos. Entretanto, o trânsito na região ficou lento após o ocorrido. A carreta permanece no local aguardando a chegada de um guincho para remoção.

Os policiais rodoviários alertam os motoristas sobre os riscos representados pelos buracos na pista, especialmente devido às chuvas dos últimos dias. Recomenda-se que os condutores estejam atentos e dirijam com cautela.

Com informações e foto : GNI – Santiago e CRBM