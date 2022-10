Aposentado do Exército e carona são presos, pela patrulha rural, suspeitos de abigeato em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da madrugada desta quarta-feira (12), dois homens foram presos pela Brigada Militar, por intermédio da patrulha rural, após denúncias de um abigeato no interior do Município de Alegrete.

O veículo, com a carne e os dois indivíduos, foi interceptado, dentro da cidade, na área central, depois de uma ocorrência realizada pela guarnição da Brigada Militar de Manoel Viana, na localidade de Lageado Grande, na noite de terça-feira(11).

Segundo relato dos policiais, de posse das informações de que quatro homens teriam carneado um animal bovino em uma propriedade rural a 40 km da cidade, foi feito contato com os PMs de Manoel Viana que realizaram o boletim de ocorrência, já que os suspeitos não se encontravam mais no local.

Uma testemunha falou que eles teriam alegado que estavam caçando tatu, mas percebeu que tempo depois o veículo, uma Frontier, saiu da propriedade e ficaram algumas vísceras.

Diante da confirmação de que um animal tinha sido abatido, o dono do estabelecimento rural foi comunicado , e cerca de algumas horas depois, durante o patrulhamento ostensivo a guarnição da patrulha rural identificou o veículo devido a placa, entrando na cidade pela Avenida Tiaraju.

Foi realizado acompanhamento e a abordagem foi na região central onde foi averiguado que na carroceria da Frontier havia um animal bovino, carneado. A carne, cerca de 300kg, estava sendo transportada sem nenhuma condição Sanitária, inclusive com alguns restos de vísceras.

No veículo estavam o proprietário, um aposentado do Exército Brasileiro, de 52 anos e um carona de 57 anos.

Ao ser indagado sobre a procedência da carne, o dono da caminhoneta destacou que estava caçando, e no retorno para cidade, foi abordado por um indivíduo que ofereceu o animal carneado, faltando apenas um quarto e uma paleta. O valor, pago na hora, teria sido de 2 mil reais.

Contudo, o suspeito não tinha mais detalhes sobre a procedência da carne e a identidade do “vendedor”.

No veículo também foram apreendidos serra, facas e uma arma longa calibre 22, registrada, em nome do militar da reserva.

Diante da constatação, tendo em vista a ocorrência já realizada com os mesmos dados do veículo e características dos ocupantes, a dupla que estava na caminhoneta foi levada à delegacia de Polícia onde foi autuada em flagrante por furto abigeato.

A carne e o material localizado na Frontier, possivelmente, utilizado na prática de carneadas, foram apreendidos.

O Comando da Unidade Militar foi comunicado e uma guarnição também compareceu na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Depois de ouvidos, os dois indivíduos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

A Patrulha Rural atua diuturnamente na área rural e por vezes auxilia no policiamento na cidade, sendo que vem realizando operações, barreiras policiais e diversas abordagens a suspeitos em áreas de maiores índices visando coibir a prática de crimes.