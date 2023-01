Árbitro alegretense é aprovado nos testes físicos e teóricos da FGF

A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul – CEAF/RS realizou os testes físicos e teóricos para os árbitros e árbitros assistentes de Porto Alegre e Interior do Estado. As avaliações foram realizadas na última sexta-feira (13), na capital do Estado.

O árbitro alegretense Glederson Telles passou por uma bateria de testes para conseguir habilitação no ano de 2023.

Na parte da manhã, os árbitros realizam o teste físico, que consiste em provas de velocidade e resistência. Durante a tarde, a arbitragem se reuniu na sede da Federação Gaúcha de Futebol – FGF para realizar a prova teórica. Ambos os testes têm critérios avaliativos e exigem aprovação para estarem aptos para a escala.

– Durante a pré-temporada, preparamos a parte teórica e técnica dos árbitros. Agora, estamos preparando o físico e o mental deles. Os árbitros necessitam estar bem preparados para serem aprovados nos testes físico e teórico – declarou o presidente da CEAF/RS, Luiz Fernando Gomes Moreira.

Os testes práticos foram realizados na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – ESEFID/UFRGS. Na sexta, os árbritros e assistentes do Interior foram testados, entre eles, o único alegretense que participou do precesso.

Glederson se preparou com o personal trainer Marcelo Machado, e disse que conseguiu tirar de letra a parte física devido a excelente preparação física. Na parte teórica atribuiu bastante estudo para estar sempre atualizado.

O árbitro alegretense está habilitado e neste primeiro semestre deve ser escalado já no Efipan, Divisão de Acesso e Copa Gaúcha. Ele vem trabalhando na Copa RS de Futebol Amador, onde apitou jogos na região Fronteira Oeste.

“A gente tem que estar sempre bem preparado, tanto no físico como no teórico. Agora é por em prática e trabalhar”, destacou o alegretense Glederson Telles.

Fotos: repordução