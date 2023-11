Arena busca classificação no estadual sub-13, neste domingo em Alegrete

Neste domingo, ocorre em Alegrete o segundo quadrangular do Estadual de Futsal categoria sub-13. Quatro equipes: Arena (Alegrete), União Samborjense (São Borja), AAGF (Agudo) e Cacique Xavante ( Pelotas), disputam duas vagas para as oitavas de finais do campeonato.

A equipe alegretense voltou da primeira fase com duas derrotas e uma vitória. Nessa segunda etapa, o time precisa de no mínimo de seis pontos para continuar sonhando com a classificação para o mata-mata do estadual.

Na última quinta-feira, alguns atletas compareceram à redação do PAT e puderam expor seus sentimentos sobre essa fase decisiva do campeonato. Antônio, Victor, Pedro, Luiz Eduardo, além do treinador Jerri Nazário e sua auxíliar Cristiele Meireles, falaram em tom de confiança e acreditando na classificação para a fase decisiva.

O treinador também salientou que nos primeiros jogos a equipe demorou a entrar no ritmo do campeonato, agora em casa, vamos buscar um equilíbrio mais sólido entre um jogo e outro. “Fizemos dois bons jogos em Agudo, temos total condição de melhorar nossa performance e sair com grandes resultados nesse domingo”, disse o responsável.

Os jogos acontecem a partir das 9h da manhã de domingo. A entrada será no valor de R$ 5,00 para ajudar nos custos do ginásio e no pagamento da arbitragem. A direção da Arena convida toda população alegretense para prestigiar esse grande campeonato estadual, veja abaixo os jogos do quadrangular: