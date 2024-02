Arena conquista Campeonato Municipal sub-14

Share on Email

A grande final foi disputada entre Arena e Juventude/Locomotiva. As duas equipes dominaram a competição do início ao fim, e a disputa pela taça não foi diferente. Com um jogo bem movimentado, ambos os times tiveram muitas oportunidades de gol para abrir o marcador na primeira etapa.

Melhor para a equipe da Arena, com uma atuação inspirada do seu camisa 9, Antônio Maffini, que marcou três vezes e levou o título da competição municipal. O campeonato foi realizado pela Secretaria de Educação, com o objetivo de promover o esporte em Alegrete.