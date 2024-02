Em ano eleitoral, saiba como regularizar seu título

Em outubro desse ano haverá eleição para escolher prefeito, vice e vereadores para o período de mais quatro anos, a partir de janeiro de 2025. É importante que as pessoas fiquem atentas ao período de regularização do título de eleitor. A chefe do Cartório eleitoral de Alegrete, Giovana Paim Galli alerta sobre o assunto, mesmo a sete meses do pleito.

Urna eletrônica

Giovana lembra que por se tratar de ano eleitoral, mesmo que o prazo seja dia 6 de maio, não se deve deixar tudo para última hora. Quem ainda não tem título eleitoral e pretende votar, precisa comparecer o quanto antes para não enfrentar eventuais filas durante o fechamento do cadastro.

Para aqueles que pretendem alterar seu local de votação ou transferir seu título para Alegrete, devem procurar o Cartório Eleitoral que está em novo endereço, na Rua Luiz de Freitas, 206.

Quem teve o título cancelado poderá sofrer uma série de consequências, como não obter passaporte nem carteira de identidade, não receber salário de função ou emprego público e não poder participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Além disso, ficará impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público.

No Brasil, mais de 2,6 milhões de pessoas estão irregulares. Para regularizar a situação, além de pagar as multas, o eleitor terá de comparecer a um cartório eleitoral munido de documento com foto, comprovante de residência e título eleitoral, se o possuir