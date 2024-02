Fila no SUS coloca mais uma família na dependência da solidariedade da população

Patrícia Felix da Costa, mãe de Anselmo Félix Regalin, está em uma corrida contra o tempo para conseguir arrecadar R$3.500,00. O valor é crucial para a aquisição de uma órtese para os pés de seu filho, Anselmo, de 8 anos de idade. Diagnosticado com autismo, epilepsia, paralisia cerebral e uma síndrome ainda em investigação, Anselmo requer cuidados especializados e tratamentos constantes.

Atualmente, residindo em São Francisco de Assis há cinco meses, a família de Anselmo que é de Alegrete enfrenta dificuldades para acessar o tratamento necessário. Após uma consulta com o fisiatra em Uruguaiana, realizada em 8 de fevereiro, foi urgentemente recomendada a aquisição das órteses para ambos os pés, além do botox.

Patrícia conseguiu garantir o botox por meio da farmácia municipal de São Francisco de Assis, com previsão de chegada para o início de março. No entanto, a obtenção das órteses provou ser um desafio maior. Apesar de ter encaminhado o pedido via SUS com urgência, a demora média para atendimento é de seis meses a um ano, deixando Anselmo em uma fila de espera preocupante.

Desta forma, Patrícia agendou a medição das órteses em Santa Maria para o dia 19, às 14h30. Para garantir o procedimento, é necessário deixar metade do valor pago até sexta-feira, dia 23, quando Anselmo deve comparecer para a colocação das órteses.

O custo das órteses, somado às despesas de viagem para Santa Maria e Uruguaiana, totaliza aproximadamente R$3.500,00. Essa tentativa com as órteses e o botox é fundamental para evitar a necessidade de cirurgia.

Para contribuir com a campanha e ajudar Anselmo, as doações podem ser feitas através da vaquinha on-line disponível em https://www.vakinha.com.br/4474008 ou pelo PIX utilizando o CPF 86563777015 em nome de Patrícia Felix da Costa.