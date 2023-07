Arena vence e Vila Nova faz 12, na rodada do municipal Sub-14

A bola voltou a rolar no Torneio Municipal Sub-14, promovido pelo diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves. A competição que iniciou no dia 1º, teve sua segunda rodada no último sábado (22), com a realização de mais dois jogos no estádio Farroupilha.

No primeiro jogo válido pela 2ª rodada, a gurizada da Arena se deu bem sobre o Juventude/Locomotiva. Placar final de 2 a 0 para o time comandado pelo professor Jerri Nazazieno.

Gurizada da Arena segue 100% no certame municipal

Equipe do Juventude/Locomotiva depois de uma boa estreia, foi superada pela Arena.

Já na partida de fundo, o Vila Nova aplicou uma goleada de 12 a 0 sobre a Sociedade Esportiva Cruzeiro. O time que carrega o nome do bairro mais populoso de Alegrete, reúne guris da comunidade num projeto elogiado do jogador Sandro Bréia, que comanda a equipe Sub-14 do Vila.

A equipe do Raça que havia folgada na primeira rodada, pediu transferência do jogo de sábado, virtude viagem para outra competição. A Arena lidera com 6 pontos, Juventude/Locomotiva tem 3, Vila Nova 3 pts. Cruzeiro e Raça ainda não pontuaram no certame.

De acordo com o diretor de esportes a 3ª rodada está marcada para o dia 29: Raça x Cruzeiro e Vila Nova x Arena.

Fotos: reprodução