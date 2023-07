VidaCard: Viscossuplementação: tratamento efetivo para lesões no joelho

A VidaCard, localizada na Unidade Alegrete, oferece aos seus pacientes um tratamento inovador e eficaz para lesões no joelho conhecidas como viscossuplementação. Esse procedimento é tratado pelo médico ortopedista e traumatologista Maurício Gomes Arcoverde, que é especializado nesse tipo de intervenção. Vamos entender melhor a função e os benefícios dessa infiltração para a saúde dos pacientes.

A viscossuplementação é uma técnica médica que consiste na aplicação de medicação diretamente na articulação do joelho ou nos tecidos circundantes, através de uma injeção. O objetivo principal desse tratamento é controlar a dor e a inflamação associada ao desgaste da cartilagem articular, assim como melhorar os sintomas relacionados a esse processo degenerativo.

Os compostos mais usados ​​durante a infiltração do joelho são o ácido hialurônico, corticoides e anestésicos. Entre eles, o ácido hialurônico é um dos mais conhecidos e empregados. A aplicação dessa substância visa potencializar o tratamento global de lesões no joelho, integrando-o com outras abordagens como reabilitação, fortalecimento muscular, prática de atividades físicas, orientação sobre a doença, controle de peso e uso de medicamentos sistêmicos para controle da dor.

É fundamental ressaltar que a viscossuplementação não é utilizada como tratamento isolado, mas sim como parte de um plano de tratamento abrangente para lesões no joelho. A combinação de diversas abordagens tem como objetivo proporcionar uma reabilitação mais eficaz, permitindo a realização de exercícios com maior qualidade, já que a dor e a inflamação são controladas.

A infiltração com ácido hialurônico é especialmente indicada para pacientes que apresentam artrose leve a moderadamente, com sintomas que limitam suas atividades ou que não respondem prontamente às medidas iniciais de tratamento. Nos casos de artrose grave, o procedimento também pode ser considerado, mas os resultados podem variar e ser menos consistentes em comparação aos casos menos intensos.

Além da artrose, a viscossuplementação pode ser indicada para lesões na cartilagem, mesmo na ausência de artrose estabelecida. Nesses casos, a decisão sobre o uso da infiltração é baseada na resistência dos sintomas e na capacidade do paciente para seguir as recomendações de exercícios.

O momento adequado para indicar a viscossuplementação é avaliar pelo médico em conjunto com o paciente, considerando a intensidade dos sintomas e a capacidade do indivíduo para cumprir as recomendações de exercícios. O efeito esperado é um alívio significativo nos sintomas de dor por um período médio de aproximadamente 6 meses, podendo ser mais prolongado caso todas as medidas de tratamento sejam seguidas transitórias.

Contudo, é importante destacar que em casos mais graves, com desgaste intenso do joelho, pode haver uma resposta ao tratamento por um período mais curto ou até mesmo a ausência de considerável.

Em suma, a infiltração do joelho através da viscossuplementação é uma opção terapêutica importante para pacientes com desgaste da cartilagem ou lesões articulares. Quando utilizado em conjunto com outras medidas de tratamento, busca-se promover uma reabilitação mais eficaz e o alívio dos sintomas, proporcionando uma melhor qualidade de vida para aqueles que sofrem com problemas nessa articulação fundamental do corpo humano. No entanto, uma decisão sobre a realização do procedimento deve ser sempre tomada em conjunto com o médico especialista, que avaliará a melhor abordagem para cada caso individual.

Se você está buscando soluções para problemas no joelho ou deseja obter mais informações sobre a viscossuplementação, entre em contato com a VidaCard na Unidade Alegrete, pelos seguintes meios:

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro Contato: 55 3421 4776 Horário de Atendimento: Manhã: das 8h às 12h Tarde: das 13h30min às 20h