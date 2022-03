Argentino tem perna esmagada por roda de caminhão, na BR 290, em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O homem, de nacionalidade Argentina , foi encaminhado à Santa Casa de Alegrete, pelo Samu.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o relato foi de que teria apresentado algum problema no freio do caminhão- cegonha, carregado com veículos da Toyota.

No KM 579, da BR 290, nas imediações do Trevo de acesso ao Balneário Caverá, o condutor do veículo parou e os outros ocupantes, também, argentinos foram tentar identificar o motivo da possível avaria.

Segundo os colegas, eles não perceberam que a vítima estava embaixo do caminhão, por esse motivo uma das rodas teria esmagado a panturrilha da perna direita do argentino.

Ele perdeu muito sangue e foi levado à Santa Casa pelo Samu. O estado de saúde é delicado, de acordo com informações repassadas ao PAT.

A Polícia Rodoviária Federal de Alegrete atendeu a ocorrência na noite desta quarta-feira(2).