Arraiá promete movimentar a comunidade do bairro Centenário

Com a colaboração dos próprios residentes, a feira contará com uma série de atividades, incluindo uma mateada com erva-mate gratuita, apresentação de invernada, música ao vivo, algodão doce grátis e muito mais.

Marcado para este dia 2 de julho, a partir das 15h, o evento acontecerá próximo à pracinha de brinquedos do bairro Centenário, situada na Zona Leste de Alegrete, na rua Severino Pacheco. A presidente do bairro, Marcele Favero, destaca a importância da feira como uma oportunidade para os moradores mostrarem seus talentos e produtos.

A feira comunitária é uma oportunidade para os moradores do bairro Centenário mostrarem seus talentos e empreendedorismo. Cada morador terá a sua própria mesinha para expor e vender seus produtos, criando um ambiente de comércio local e fortalecendo a economia da região. Os visitantes poderão conferir uma variedade de itens, como artesanatos, alimentos caseiros, roupas e outros.

Além disso, o evento contará com um desfile caipira, trazendo alegria e diversão para todos. As crianças também terão sua dose de entretenimento, com a disponibilidade de pula-pula para garantir a diversão dos pequenos.

E como forma de agradecer o apoio e prestígio da comunidade, serão realizados sorteios de brindes durante o evento. Aqueles que comparecerem à feira terão a chance de serem contemplados com presentes especiais.

A terceira edição da Feira Comunitária do bairro Centenário promete ser um sucesso, reunindo os moradores de Alegrete em um evento que celebra a cultura, o comércio local e a integração da comunidade. Com a mateada, apresentação de invernada juvenil do DTG Juventude, música ao vivo, com Anderson P. Coelho, Aline Costiti, além de algodão doce gratuito, venda de produtos pelos moradores, desfile caipira, pula-pula para as crianças e o sorteio de brindes, o evento tem tudo para proporcionar momentos de diversão e interação para todas as idades.

Um agradecimento para os patrocinadores dos brindes : Rádio Nativa, Art’Anni Artesanatos, Loja DM Carvalho Variedades, Planeta Chima, Mireli Stangherlin Consultora de beleza Mary Kay, Loja Embalagens BS, Feitio Meu, Artesanatos da Fabiana Gomes, Ferragem Mion , Padaria A Conquistadora e Madeireira Linden.