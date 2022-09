Arremesso para o pátio do Presidio provoca início de tumulto entre apenados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais um arremesso foi realizado no Presídio Estadual de Alegrete.

No início da tarde de sábado(10), um arremesso no Presídio Estadual de Alegrete, resultou em um pequeno tumulto e disparos antimotim para conter o agito dos apenados que estavam no pátio.

A ação foi identificada pela guarda externa do Peal e dos agentes da Susepe. Dois invólucros caíram na tela.

A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas em relação ao autor do arremesso que, ainda, não foi identificado.

Houve a necessidade de disparos de munição antimotim para contenção dos apenados, porém, sem incidentes maiores.