Canto Farroupilha é neste domingo com a cobertura da Nativa FM e Portal Alegrete Tudo

Acontece neste domingo(11), a 14ª edição do Canto Farroupilha e a 8ª edição do Cantinho Farroupilha.

O evento é promovido pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Alegrete, em parceira com a 4ª Região Tradicionalista e Coordenadoria dos Festejos Farroupilhas.

O festival de música nativista tem como objetivo incentivar o surgimento de novos talentos.

De acordo com o compositor e intérprete João Fontoura, o coordenador do Cantinho e Canto Farroupilha, que volta com força depois da pandemia e acontece durante a Semana dos Festejos, o festival é basicamente um filho e retornar à frente depois de várias edições afastado, é uma alegria e satisfação muito grande.

“Criei o Canto Farroupilha em 2009 juntamente com o acampamento e, por três edições, fui o responsável pelos dois eventos, entretanto, devido a outros compromissos sai de Alegrete. Porém, em todos os anos ausente, sempre tive esse olhar para minha Terra Natal e para o festival.

Por esse motivo, o convite deste ano, por meio da Prefeitura Municipal, 4ª RT e coordenador dos Festejos Farroupilhas, foi bem peculiar, todavia, não pensei muito e, independente do resultado, pois nesse ano o tempo para tudo foi muito curto e sei que é um combo de sentimentos, não poderia dizer não”- destaca.

O Canto Farroupilha é desenvolvido dentro da temática regional campeira do RS, ou seja, as composições devem representar as raízes da nossa cultura, tanto no poema, como nos ritmos e instrumentos usados.

Com a produtora Fontoura Produção Artística, João assumiu esse desafio que o fez retornar a Alegrete, vários dias para reuniões entre outros compromissos, mas acima de tudo retomou um projeto que iniciou há mais de uma década.

Ele acrescenta que deseja iniciar a 15ª edição do festival a partir de segunda para ofertar uma melhor estrutura, além de outros aportes, pois tudo requer muita atenção.

O festival será transmitido pela página do portal Alegrete Tudo e pela rádio Nativa FM(105.9), a partir das 20h.

A entrada é gratuita tanto para o Cantinho às 14h ou para o Canto Farroupilha às 20h. O show de abertura será com Nilton Ferreira e o encerramento será a cargo do alegretense Paulo Dias Garcia.

O 14º Canto Farroupilha será realizado em edição única, no CTG Farroupilha, neste dia 11 de setembro de 2022, de forma presencial após dois anos de suspensão em razão da pandemia, sendo on-line.

Premiação





14º Canto Farroupilha de Alegrete





1º Lugar: Troféu Antônio José de Vargas e R$$ 1.000,00 (hum mil reais).

2º Lugar: Troféu Cilço de Araújo Campos e R$ 700,00 (Setecentos reais).

3º Lugar: Troféu Honório Lemes e R$ 500,00 (quinhentos reais).

Música mais popular: Troféu Nico Fagundes

Melhor poesia: Troféu João da Cunha Vargas

Melhor melodia: Troféu Darcy Fagundes

Melhor Arranjo: Troféu Lahir Aurélio Rodrigues

Melhor instrumentista: Troféu Piu Fontoura

Melhor intérprete: Troféu Gildo de Freitas

O projeto é tornar o festival dentro da programação dos melhores do Estado. Ele precisa estar neste nível citando alguns como: Coxilha, Tertúlia, A Seara da Canção Nativa, Carijo, entre outros- concluiu.