Veículo que transportava o Cinema 8D pegou fogo e destruiu o equipamento quando retornava de Manoel Viana

O acidente ocorreu durante o retorno de um evento em Manoel Viana(Feira do Livro), a cerca de 90 km de sua residência em Capão do Leão, como destacou a empresária que falou com a reportagem do PAT, ainda muito abalada.

Por volta das 3h30, enquanto regressavam do compromisso, o casal e um amigo, Maicon, foram surpreendidos por um incêndio que se iniciou no veículo. As chamas se propagaram a partir da caixa de marchas, avançando pela alavanca e consumindo tapetes e bancos. O relato indica que o fogo persistiu por aproximadamente 30 minutos, resultando em perdas materiais consideráveis.

O Cinema 8D, uma empreitada que perdurou por cerca de doze a treze anos, testemunhou seu fim na madrugada trágica. Cleber e Vanusa Porto expressaram o impacto emocional ao observar seu equipamento de trabalho sendo devorado pelas chamas. No entanto, mantêm a esperança de um retorno no futuro.

“Estamos todos bem, prejuízos materiais podem demorar, mas vamos voltar. Barraqueiro enverga, mas não quebra. Vida que segue! Deus nos ilumine, nos guarde e abençoe a todos nós,” compartilhou Cleber Porto.

O Cinema 8D, inicialmente uma sociedade entre dois amigos, evoluiu para uma empreitada própria. A participação em eventos, como a Feira do Livro em Alegrete, destacou-se como parte integrante de suas atividades. A parceria com o SESC de Alegrete, estabelecida durante uma feira no calçadão da cidade, abriu portas para novas oportunidades, inclusive na Feira do Livro de Manoel Viana.

Cleber e Vanusa Porto expressaram gratidão pela acolhida calorosa em Alegrete, onde fizeram amigos que, ao longo dos anos, se tornaram parte essencial de sua jornada. Mesmo diante do revés, destacaram o apoio recebido, não apenas de conhecidos, mas também de pessoas desconhecidas que se prontificaram a ajudar.

O casal, que planejava participar da Feira de Restinga Seca na próxima semana e da Feira do Livro de Jaguarão na semana subsequente, agora enfrenta o desafio de reconstruir seu empreendimento.