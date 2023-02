Artista de rua traz brilho para os fins de tarde no calçadão

Não existe nada mais reconfortante do que voltar do trabalho à tardinha e escutar uma bela canção. É o que acontece, muitas vezes, no calçadão e em outros pontos importantes da cidade, é possível ouvir o belo som do violino tocado por Luís Ricardo Florêncio Brittes.

O PAT conversou com o artista, que é natural de Alegrete, tem 26 anos e trabalha em um espaço musical. O violinista conta que suas inspirações são Sebastian Bach, Beethoven e Amadeus Mozart. Também menciona o contemporâneo David Garret, que toca desde os clássicos ao rock e pop. Ele aprecia o brasileiro Cláudio Cruz, com quem já fez cursos on-line.

Sua história na música começou quando estudava Contabilidade, com 15 anos, no Colégio Emílio Zuñeda. No mesmo período, abriram inscrições para o projeto Mais Educação. Luís Ricardo fez inscrição para o curso de violino, gostou tanto que até gazeava as aulas do curso técnico para fazer as de música, foi assim que o jovem artista percebeu que aquela seria a sua carreira.

No seu tempo livre, Luís Ricardo toca nas ruas, o que lhe dá muita alegria, e proporciona renda extra. Além disso, faz apresentações em eventos corporativos particulares e de órgãos públicos, aniversários e casamentos. Quando questionado sobre a importância da música em sua vida, ele responde que é o alimento para a alma.

