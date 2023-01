O amor e o casamento – o final feliz de Roberta e Emanoel

Para alguns, impossível. Para outros, propósito. O primeiro casamento realizado em Alegrete, neste ano de 2023, quebrou vários paradigmas.

Roberta Montanha Alves(36) e Emanuel Medeiros Bardin(26), se casaram depois de um mês de namoro e três de noivado.

Eles se conheceram há cerca de quatro anos, contudo, não houve sequência na relação e se afastaram até o reencontro em julho do ano passado. Foi então que decidiram iniciar um relacionamento e 30 dias depois, Emanuel surpreendeu Roberta com o pedido de casamento que ocorreu no último sábado(7), na Igreja Universal do Reino de Deus, às 18h.

Mas a cerimônia também tem outros pontos que a tornam única e especial. De acordo com a alegretense, por mais que pareça que no mundo atual seja pouco convencional, eles resolveram se relacionar sexualmente somente após casamento, por princípios religiosos e por valores pessoais.

O caso dos dois não é isolado, alguns casais compartilham a mesma experiência de renúncia da intimidade antes do enlace matrimonial, porém, não é o mais convencional.

Uma outra peculiaridade entre eles é a diferença de 10 anos a mais para a assistente de seguros. O agora esposo é instalador de sistema fotovoltaico e destacou que jamais fez alguma diferença esse detalhe, embora eles tenham passado por situações mais constrangedoras com alguns comentários.

A cerimônia que foi elaborada e realizada em tempo recorde, foi linda e perfeita, acrescenta Roberta.

Ela detalha um pouco da história deles até benção e a comemoração junto aos familiaresce amigos.

Em 2022 quando nos reencontramos, ele iniciou a conversa por meio do messenger no Facebook e trocamos os números de telefone. Ambos solteiros.

Como eu não estava conversando muito, ele questionou se era em razão da Igreja e eu respondi que sim, inclusive tinha um culto na manhã seguinte, um domingo, às 8h. E eu o convidei para ir, entretanto, não estava muito segura, pelo horário, por ser domingo, enfim.

Mas, para minha surpresa, ele foi e depois saímos para caminhar e, na Praça Nova ocorreu o pedido de namoro, mas tudo conforme a relação Cristã e cada um no seu “quadrado”.

Após um mês e meio, a surpresa do pedido de casamento. Ele realizou com o apoio de um casal de amigos em comum Ciane e Guilherme, que inclusive foram nossos testemunhas.

A partir daí começou a corrida contra o tempo, tanta papelada, tanta coisa para resolver e no dia 11 de novembro, às 11h foi realizado o casamento no civil, mesmo assim, cada um continuou na sua casa, sem relação íntima.

Escolhemos a data de 7 de janeiro e foi uma função atrás da outra, confesso que teve dias que pensei que não iria dar tempo.

Consegui com a ajuda da Sandra da Casa das Noivas o meu vestido, estava um pouco diferente do que eu queria, mas aos 45 do segundo tempo, ou seja, no sábado às 14 h eu o retirei e fui para o salão.

Ah, estava tudo perfeito! Era o nosso momento, e o Emanuel estava muito emocionado em meio aos nossos convidados. Inclusive ele pensava que eu iria casar com o vestido dourado, pois falei para ele e quando me viu, dessa vez, a surpresa foi minha com o meu vestido branco, ele não conseguiu conter as lágrimas e foi tudo perfeito e único.

Sabe, algumas pessoas comentam sobre a diferença de idade, porém, somos felizes e nos sentimos bem, tanto que parece que nos conhecemos há muitos anos. Tudo se encaixa, e acreditamos que quando é da vontade de Deus tudo dá certo.

Diante disso, gostaríamos de deixar uma mensagem para os futuros namorados, noivos, enfim. O casamento é um elo que você se une a uma pessoa e se tornam um só corpo, como está escrito nas escrituras (Bíblia).

O nosso conselho às pessoas é que se casem e sejam muito felizes, pois a partir do momento que se decide viver ao lado com uma pessoa não deve existir diferenças. O relacionamento tem que ser baseado no diálogo e na compreensão de ambas as partes e, acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar e o respeito um para com o outro- encerra.