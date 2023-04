As hortas familiares ressurgem com toda força no Outono

Depois de dois anos com o verão seco, em que açudes secaram e praticamente todas as culturas morreram, o Outono veio trazendo esperança, principalmente, aos pequenos produtores rurais.

Uma alimentação mais natural, baseada em frutas e verduras sempre é recomendada e para isso é preciso que quem está no campo possa produzir.

Pedro Alex Moraes, da Chácara da Edília, conta que a seca foi tão severa que nem com a irrigação as plantas resistiram. Só que agora com as ultimas chuvas no mês de março a situaçaõ se normalizou e o trabalho foi retomado

Está maravilhoso produzir as hortas e ver tudo verdinho, porque penamos no verão e mesmo com irrigação vi tudo morrer para tristeza de quem dedica a vida à produção primária, disse Pedro Alex.

Os produtores familiares de Alegrete são responsáveis por abastecer boa parte da alimentação escolar e unidades militares de Alegrete. Isso garante renda aos que trabalham e vivem dessa atividade, em torno de 26 famílias, conforme Cleber Figueira da Associação dos Pequenos Produtores de Hortifritugramjeiros de Alegrete.

Famílias de Alegrete, segundo Figueira, também entregam alimentos em Uruguaiana, e isso é importante no sentido de emprego e renda. O que eles ainda precisam é de mais apoio da Prefeitura, com uma espécie de fundo em que pegassem recursos para que pudessem comprar alguns insumos. Não queremos nada de graça, mas alguma facilidade, porque temos colegas que precisam mais, acentua o produtor.