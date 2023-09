Blackout e Roma promovem pancadaria no citadino e título da Série C está suspenso

Acontece que, no meio do segundo tempo, uma briga generalizada foi instaurada entre as duas equipes com invasão de alguns torcedores que estavam nas arquibancadas.

O confronto estava 5 a 2 para a equipe da Blackout, quando um jogador da equipe do Roma caiu e ocorreu um desentendimento entre os atletas. Após esse fato, iniciou-se a pancadaria com atletas, dirigentes, torcedores que protagonizaram cenas lamentáveis. Nem mesmo a segurança do evento conseguiu conter os ânimos dos exaltados.

Após isso, a comissão organizadora do evento resolveu por cancelar a partida e não consagrar nenhuma das equipes como campeão da categoria. Segundo os promotores do Citadino, será realizada uma reunião essa semana, com intuito de definir a situação de ambas equipes. Roger Severo, um dos idealizadores, salientou que será imposta uma punição exemplar as duas equipes, para que nunca mais se repita esse tipo de violência.