Assaltante é morto ao tentar roubar casa em Tramandaí

Um homem reagiu e matou um assaltante que invadiu uma residência em Tramandaí, no Litoral Norte, na noite de sábado (17). Conforme a ocorrência registrada pela Brigada Militar, dois suspeitos entraram na casa, na Rua Alagoas, no bairro Nova Tramandaí, por volta da meia-noite.

No momento em que a dupla anunciou o assalto, o homem foi até o quarto, pegou um revólver e atirou contra os assaltantes, que revidaram e fugiram. O morador foi atingido no rosto e no tórax e encaminhado para atendimento médico em estado grave em um hospital do município. Depois, foi transferido para o hospital Cristo Redentor, que não informa seu estado de saúde por questões de segurança.

Um dos suspeitos foi atingido nas costas. Ele foi encontrado pelos policiais caído ao lado da residência e encaminhado para atendimento médico em Tramandaí, onde morreu no domingo (18) pela manhã.

O outro envolvido no assalto não foi localizado. Conforme moradores da residência, foram roubados R$ 500, um anel, uma corrente de ouro e uma pulseira.

GZH