Natal Iluminado leva centenas ao Centro Cultural para shows e apresentações

Délcio Tavares integrou a programação do evento em homenagem aos 150 anos da Santa Casa de Caridade.

Pelo palco do Natal Iluminado, também, já passaram as apresentações do Coral de Alegrete, das EMEBs Honório Lemes e Eurípedes Brasil Milano. As crianças das EMEIS, também realizaram apresentações da Cantata de Natal.

A chegada do Papai Noel e apresentação da Orquestra de Brinquedos de Porto Alegre levou um grande público ao local. Ontem teve o Espetáculo “Natal Pampeano” – com Analise Severo e Jean Kirchoff.

Motorista foge de abordagem policial é perseguido e preso em Alegrete

Rodrigo Guterres é o organizador do Natal Iluminado pela Prefeitura e Paulo Amaral pelo SESC.

A programação termina dia 22, sempre no Largo do Centro Cultural e quem quiser e só pegar sua cadeira e ir assistir.

Neste dia 19, a programação continua com Mamãe Noel conta história natalinas, exposição e sessão de fotos das às 19h.