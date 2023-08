Policiais Ambientais de Alegrete intensificam operações e resgatam animal ferido em ação contra caça ilegal

Na tarde de quarta-feira, dia 9, uma guarnição foi acionada devido a uma denúncia de invasão de propriedade para a prática de caça ilegal.

De acordo com informações recebidas, dois indivíduos suspeitos de praticaram crimes na região foram avistados adentrando num campo na localidade do Paravé a bordo de um veículo Uno de cor verde. A denúncia destacava que a dupla estava com armas de caça e cães e sem autorização do proprietário da área adentraram na propriedade.

“Desaposentado”, Arnaldo não buscou a justiça, voltou ao trabalho feliz da vida

A Patrulha Ambiental (PATRAM) foi acionada e prontamente se deslocou até o endereço indicado localizando o veículo escondido na mata, porém ao se aproximarem do local os suspeitos empreenderam fuga adentrando na floresta às margens do arroio Lageadinho, impossibilitando a abordagem para identificação, confirmando que não eram caçadores legalizados.

Cherr, o senegalês que conquistou os alegretenses voltou para casa, mas diz que poderá retornar

No entanto, o esforço dos policiais não foi em vão. Durante a fuga, os suspeitos deixaram para trás um dos cães que os acompanhava, ferido e necessitando de atendimento veterinário. O animal foi resgatado pelos policiais e encaminhado para ser tratado na cidade. Além disso, o veículo utilizado pelos suspeitos foi encontrado sem o banco traseiro e continha utensílios utilizados na prática de caça ilegal, incluindo facas e um peitoral para cães de caça e um javali abatido no campo, evidenciando a natureza ilícita da atividade em questão.

O veículo foi apreendido pelos policiais e encaminhado ao depósito do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Apesar da área ser de difícil acesso, a mobilização dos moradores e funcionários da empresa que é responsável pelo bosque de eucalipto foi muito importante para coibir os atos dos infratores.