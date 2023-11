Assercal busca parcerias privadas para concluir obra dos camarotes

O Carnaval é uma das festas populares mais esperadas por uma grande parte da comunidade de Alegrete que gosta da folia. A realização do evento de rua, que foi resgatado na cidade, depois de oito anos, já mobiliza as escolas de samba.

Rafael Faraco, que preside Assercal, anunciou que estão com projeto em mãos para reforço das obras dos Camarotes. Informa que contam o trabalho de profissionais da Unipampa que entregou o projeto no último dia 16 de outubro e já trabalham para conseguir parceias. Faraco diz que até os valores ja foram estimados neste projeto com material para terminar um módulo, no valor de 53 mil reais. Revela que foi confirmado ao Prefeito, pelo Deputado Afonso Motta, uma emenda de 100 mil para os camarotes e que ainda não utilizaram esse valor.

Parte do projeto de reforço dos Camarotes será realizado por profissionais da Unipampa

-Ao contrário do que estão falando, parte da obra será aproveitada e faremos o reforço basedo nesse projeto.

A realização do Carnaval está condicionada pela Prefeitura, infomou Faraco. Para concluir essa obra estamos trabalhando nos bastidores para que isso se concretize. Está provado o retorno econômico que o Carnaval proporciona a vários segmentos da comunidade, cita.

-Estamos trabalhando, sim, porque queremos agir com responsabilidade e seguindo as normas de engenharia, comentou Rafael Faraco, da Assercal. Ninguém vai tocar naquela obra sem acompanhamento profissional capacitado, atesta.

Esse projeto que está sendo feito é para término de um módulo de arquibancada. Quanto ao recurso, Faraco diz que contam com 100 mil reais de emenda do deputado Afonso Motta.