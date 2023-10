Família argentina, que fez da estrada um interminável destino, teve uma inesperada parada em Alegrete

Share on Email

Nas estradas sinuosas da América Latina, onde o asfalto encontra a aventura e o destino é apenas uma miragem distante, uma família argentina encontrou sua verdadeira liberdade. Mariano(44 anos), Romina(42 anos) e seus dois filhos, Dante(11 anos) e Helena(9 anos), embarcaram em uma jornada única, guiados por um lema simples: a vida é uma estrada esperando para ser explorada.

Em um mundo onde as pessoas frequentemente se veem enredadas nas complexidades da vida moderna, Mariano, um ex-motorista de ônibus, e Romina, uma administradora comercial, fizeram uma escolha radical. Venderam sua casa, seu carro e tudo o que possuíam na Argentina, trocando-os por um companheiro de viagem incomum: um ônibus Mercedes Benz transformado em um motorhome chamado carinhosamente de “Territa”. Com essa mudança, eles não apenas trocaram a segurança das paredes de concreto por uma casa sobre rodas, mas também decidiram viver segundo a filosofia de que a verdadeira liberdade está dentro de nós, manifestando-se na maneira como escolhemos viver nossas vidas.

A jornada dessa família começou como muitas outras, cheia de promessas e antecipação, mas encontrou um obstáculo inesperado quando o motor do seu fiel companheiro de estrada falhou próximo ao arco de acesso a Alegrete na BR 290. O que poderia ter sido um revés transformou-se em uma lição valiosa sobre a solidariedade humana. Em solo alegretense, encontraram mais do que ajuda mecânica; encontraram apoio, calor humano e uma comunidade disposta a ajudar.

Agora, estacionados temporariamente no clube Sete de Setembro em Alegrete, a família está trabalhando incansavelmente para recuperar a estrada. Buscam um alvará da prefeitura para trabalhar honestamente na cidade, reunindo fundos para consertar o Territa e continuar sua jornada. Não é riqueza material que eles buscam, mas sim a oportunidade de viver uma vida autêntica, onde cada curva da estrada revela novas experiências e aprendizados.

O plano de Mariano, Romina, Dante e Helena é seguir viagem nos próximos dias, atravessando cidades icônicas como Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Eles não têm pressa. Compreendem que a verdadeira essência da jornada está nos encontros inesperados com pessoas incríveis, nas paisagens que tiram o fôlego e nas histórias compartilhadas ao redor de uma fogueira à noite.

Essa família argentina, com seu motorhome e corações abertos, lembra-nos de que a vida é uma estrada cheia de surpresas, um convite para nos aventurarmos além das fronteiras do conhecido. Enquanto continuam sua viagem, eles nos inspiram a abrir nossos olhos e corações para descobrir a magia que o mundo tem a oferecer. E, acima de tudo, eles nos ensinam que a verdadeira riqueza está nas experiências que acumulamos, nas conexões que fazemos e nas memórias que criamos ao longo do caminho. E assim, nesse motorhome, encontram não apenas seu lar, mas também a verdadeira essência da liberdade e da aventura.

No final das contas, a família argentina e seu “Territa” nos lembram que a verdadeira liberdade é encontrada na estrada aberta e, como nos diz o poeta T.S. Eliot, “Só aqueles que se arriscam a ir longe demais podem descobrir até onde podem ir.”