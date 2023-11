Não há definição ainda quando à decoração natalina na cidade

Estamos nos encaminhando para o final do ano e novamente vem o questionamento se a cidade terá decoração natalina nas ruas. A secretária de desenvovilmento econômico, Caroline Figueiredo, adianta que haverá programação natalina com a chegada do Papai Noel no próximo dia 10 de dezembro se estendendo até o Natal. O local ainda no foi definido, disse a Secretária.

Quanto à decoração, ele comentou que a secretaria está incentivando as pessoas a decorar o entorno de suas casas. Lembrou que há o concurso Natal Iluminado da Secretaria de Finanças que vai promover descontos de IPTU a quem melhor decorar sua casa com motivos natalinos. Está em estudo a decoração de alguns pontos da cidade.