Assercal elege nova diretoria nesta terça na Câmara dos Vereadores

Nesta terça-feira (10), no Plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara de Vereadores, a Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete (Assercal), dá mais um passo importante visando o retorno do carnaval de rua no município.

A partir das 19hs, a Assercal juntamente com os representantes das escolas de samba de Alegrete estarão reunidas em Assembleia Extraordinária.

A principal pauta do dia é a eleição da nova diretoria executiva que comandará o carnaval alegretense nos biênios 2022/2024.

O Projeto para o carnaval do ano de 2023 já está consolidado, tendo inclusive o projeto já demonstrado de forma extra oficial para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral.

A assembleia é aberta a comunidade e a presença dos carnavalescos é de suma importância destaca Rafael Faraco, um do responsáveis pelo movimento pró-carnaval em Alegrete.

“Convocamos toda comunidade carnavalesca para participar da solenidade e unir forças em prol do retorno, após 8 anos, do maior evento de nossa cidade”, convida Faraco.

Foto: Câmara dos Vereadores