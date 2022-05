Alegrete e Rosário já produzem azeite de oliva

A nossa região é conhecida pela produção de gado e lavouras de arroz, mas nos últimos anos, também, de soja.

As Secretarias de Agricultura e Pecuária de municípios como Alegrete e Rosário do Sul nesta busca de agregar valor e novas culturas às proriedades vêm incentivando outras atividades.

Uma que vem despontando e já mostra os frutos é o cultivo de oliveiras – a árvore que produz a azeitona que, por sua vez, se transforma em azeite de oliva.

Olivais em Rosário do Sul, na Serra do Caverá

O advogado, João Cacildo Prinzisnki que tem propriedade no Rincão de São Miguel, aqui no Município é o primeiro de Alegrete a produzir as olivas e o azeite com a sua marca. Ele produz 5h cerca, de 1.300 pés de oliveiras e a primeira colheita, com um volume maior de frutos, foi em março passado.

João Cacildo Prizinski Rincão de São Miguel

Em homenagem a avó que se chama Felícia e era do Rincão, o lançamento do azeite de oliva Doña Felícia será em 15 de maio em Porto Alegre, já que ele vive em Novo Hamburgo.

Azeite de Olivas produzidas em Alegrete

Outro produtor que já comemora sua marca é o médico Luis Henrique Mota, que trabalha em São Paulo, e cultiva 15ha de olivais na Serra do Caverá, em Rosário do Sul. Por saber da importância desse produto para a saúde e garantia de ganho, resolveu investir nesta atividade.

Esses dois produtores retiram o óleo que se transforma em azeite em um Lagar em Santana do Livramento, o Olivas do Pampa.

Azeite de oliva Serra do Caverá

O produtor de Rosário com o azeite de Oliva Serra do Caverá está comercializando pela internet e, em breve, objetiva ter sua loja física.

O advogado João que cultiva em Alegrete, diz que ainda não tem produto suficiente para comercializar em maior escala, mas a safra de 2023 isso estará garantido, afirma.

Olivais na Serra do Caverá em Rosário do Sul

Cerca de 70% do azeite de oliva consumido no Brasil vem de fora, disse o médico Luis Mota. Ele acredita que nossa região tem potencial para olivais, uma atividade que tem renda garantida e os pomares começam a produzir em torno de 4 anos, mas a safra maior é depois de cinco anos da planta, explica.

Olivas da propriedade na Serra do Caverá

A Secretária de Agricultura de Rosário do Sul, Malize Cera Cadore, diz que isso é muito bom, uma quebra de paradigmas de novas alternativas no agronegócio da Região que deve buscar agregar sempre outras alternativas às nossas propriedades rurais, salienta.

O Secretário de Agricultura e Pecuária de Alegrete, Daniel Gindri destaca esse trabalho e acredita que numa pequena área, os produtores podem agregar valor às suas propriedadess com uma cultura de rentável valor. O SEBRAE presta assistência técnica a quem quiser plantar olivas ou entrar em outras atividades, informou.