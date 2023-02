Assercal promove Workshop às soberanas que concorrem à corte do Carnaval 2023 em Alegrete

Share on Email

Campereada 2023; veja, em imagens, como foi uma das mais belas aberturas



A tarde deste sábado(4), iniciou com a apresentação das candidatas das escolas Acadêmicos do Pôr do Sol, Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta, Nós os Ritmistas e Unidos dos Canudos.



Posteriormente a apresentação dos jurados que, esta noite, irão eleger a Corte de Alegrete: Daysi, natural de Florianópolis, Consultora de imagem; Di Pablo Rainha da Diversidade dos Bambas da Alegria e Rainha Intermunicipal do Estado e Vice Miss Rio Grande do Sul e Everlei Martins, carnavalesco e Presidente da Imperatriz da Zona Norte de Cruz Alta e compositor de Samba enredo; Gabi Rainha do Carnaval de Uruguaiana 2014, Musa de harmonia Xuxa deu Zebra 2020 e Leodário Monteiro Colunista Social.



Também contou-se com a presença de Eider Penna representando a Assercal e Sérgio Prates Diretor administrativo da Câmara Municipal.



Daysi destacou os encontros é reencontros com o estilo próprio, referência, imagem, postura e harmonia, lembrando que o figurino sempre deve trazer conforto e segurança. Finalizou motivando o público presente: Tudo na vida é harmonia e equilíbrio.

O evento é neste dia 4 de fevereiro, às 22h, no ginásio do colégio Oswaldo Aranha(IEEOA).