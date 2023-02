Atenção! Paradas de ônibus desativadas em Alegrete

Share on Email

Por motivo das melhorias e obras na região central, desde a manhã de ontem(3), foi necessário desativar, temporariamente, paradas de ônibus em Alegrete.

Considerando as obras de asfaltamento na rua Coronel Cabrita, as linhas de ônibus que passam na parada ao lado do Lekão Lanches, estão temporariamente desviadas pela Praça Getúlio Vargas.

Os usuários devem aguardar o transporte coletivo em frente à Farmácia Mais Popular – cruzamento com a rua Demétrio Ribeiro.

Já a parada da lateral da Rede Vivo, que também foi desativada, a linha foi destinada para o Terminal na Rua Presidente Roosevelt (Escola Osvaldo Aranha).

Essa medida é somente no período de manutenção e obras da via – Coronel Cabrita – Centro.