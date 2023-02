Assercal reafirma que Carnaval fora de época será nesta sexta e sábado, em Alegrete

Share on Email

De acordo com o presidente Gilson Vaucher e o vice- presidente Rafael Faraco, com chuva, sem chuva, ou seja, independente do tempo, a festa está garantida, para os dias 3 e 4, e não há a menor possibilidade de ser adiada.

A Assercal está convocando a comunidade para comparecer na Avenida Inácio Campos de Menezes. Os ingressos estão sendo vendidos no Friends House, na Praça Getúlio Vargas nos horários das 9h ao meio-dia e das 14h até às 18h.

Ainda tem alguns promocional por R$ 40,00 (Quarenta Reais). Já o ingresso individual por noite custa R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais).

A ordem dos desfiles das escolas de samba já foi definida, por sorteio, pela Assercal.

No primeiro dia de apresentações, 3 de março vão passar na Avenida pela ordem: Unidos dos Canudos; Nós os Ritmistas, Imperatriz da Praça Nova a terceira a desfilar, Mocidade Independente da Cidade Alta e por último Acadêmicos do Pôr do Sol.

No sábado, dia 4 de março a ordem dos desfiles será a seguinte: 1ª Imperatriz Praça Nova; Mica, Unidos dos Canudos, Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.

Terão camarotes, arquibancadas, banheiros químicos e catracas.

A coletiva de imprensa ocorreu no salão de eventos da Urcamp, e também, contou com a presença dos presidentes da escolas de samba.