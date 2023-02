Carnaval da inclusão: em Alegrete sambas-enredo com interpretação em Libras

A ASSERCAL e a Prefeitura de Alegrete querem fazer dos desfiles deste ano, o carnaval da inclusão. Os camarotes terão rampas, e plena acessibilidade na Avenida Inácio Campos de Menezes.

Na última quarta-feira (15), foi lançado nas plataformas digitais os sambas enredo das escolas com interpretação em Libras.

Num trabalho impecável da profissional Josie do Santos Pillar, os sambas enredos e vídeos que contam a história dos temas de cada escola receberam a interpretação em Libras.

Com essa iniciativa, torna o carnaval mais acessível para os surdos que utilizam a língua de sinais na sua comunicação. A empresa Inclusive que realiza serviços de formação, tradução e interpretação em Libras, traduziu para a língua de sinais os 5 sambas das escolas e também o samba do Alegrete que convida todos para participarem do evento que irá acontecer nos dias 3 e 4 de março.

As traduções começaram a ser lançadas nas redes sociais ontem (15), e já podem ser acompanhadas nas redes sociais das escolas, no Facebook, Instagram e também no Youtube.

Além da letra do samba, é disponibilizado a explicação do enredo de cada escola, com interpretação em Libras.

Quem tiver interesse em conhecer os serviços e o trabalho desenvolvido, siga @inclusivealegrete.